Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие

Информация о вакансиях на 07 мая 2020 г.

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Разрубщик мяса ИП Горчак Петр Васильевич от 20000

до 20000 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru

Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623



Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 18000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru

Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Сиббиофарм,ПО ООО от 16000

до 16000 8(38341) 58107 доб. 127



Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000

до 18000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров ООО «Белокаменный» от 25000

8(38341) 60996, 8(38341) 60810

po_kr@mail.ru

Уборщик территорий МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 18000 8(38341) 20475



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Дворник Православная Гимназия Серафима Саровского от 15163

до 15163 8(913) 9200636

Заведующий хозяйством, заместитель директора по хозяйственной части МБУ СШ «Авангард» от 30888

8(38341) 44195

sshavangard@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Слесарь-сантехник ООО «Строитель» от 20000

до 20000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Инженер-программист Вега-Инструмент,ООО от 35000

до 35000 8(38341) 50491



Машинист по стирке и ремонту спецодежды АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 15163 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Главный Механик, главный механик на золотодобычное предприятие ООО А/С «Дражник» от 120000

до 200000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Инженер, инженер пто (горный проектировщик) ООО А/С «Дражник» от 90000

8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Инженер по охране труда, инженер по охране труда, пожарной и промышленной безопасности и окружающей среде ООО А/С «Дражник» от 100000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Начальник автоколонны, начальник тзт (тяжелой землеройной техники) ООО А/С «Дражник» от 120000

до 150000 8(411) 4025524



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Ведущий Геолог ООО А/С «Дражник» от 90000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Главный Маркшейдер ООО А/С «Дражник» от 120000

до 180000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Начальник драги, начальник участка раздельной добычи ООО А/С «Дражник» от 180000

8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Начальник драги, участка ООО А/С «Дражник» от 180000

до 250000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Мастер буровой ООО А/С «Дражник» от 80000

до 100000 8(411) 4025524



Повар, повар-калькулятор ООО А/С «Дражник» от 60000

до 70000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Фельдшер ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 15163

до 18200 8(38341) 30492, 8(38341) 30154, 8(38341) 30259

Врач-терапевт, председатель военно-врачебной комиссии ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 16000

до 25000 8(38341) 30259, 8(38341) 30154, 8(38341) 30492

Водитель автомобиля, водитель миксера Рубин,ООО от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 40000

до 40000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Технолог, литьё черных и цветных металлов Центр Технолит, ООО от 25000

до 30000 8(913) 9245975



Инженер-конструктор, проектирование модельной оснастки для литейного производства Центр Технолит, ООО от 25000

до 30000 8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Инженер, инженер-архитектор ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Облицовщик-плиточник ООО «Квартал-С» от 20000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник отдела (в строительстве), начальник производственно-технического отдела ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов ИП Голубев В.А. от 30000

до 30000 8(38341) 29623



Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Гранит-1, ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Офис-менеджер ООО «ПТК СибирьБумага» от 20000

до 25000 8(923) 1100235

pirozkhova@moris-sib.ru

Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Врач ультразвуковой диагностики, в счет квоты, для трудоустройства инвалидов Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 20000

до 20000 8(38341) 51138

kashina-00@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 8(38341) 29623



Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО «СДР» от 15163

до 25000 8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Дояр ИП Горчак Петр Васильевич от 15163

до 30000 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru

Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000

до 22000 8(38341) 29623



Кухонный рабочий Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 16000

до 18000 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель автомобиля, кат. в АО «Бердский хлебокомбинат» от 21000

8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 18000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

8(38341) 50491

vegainst@mail.ru

Токарь-расточник 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 50491

vegainst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Продавец-консультант ООО Компания «Оскар-С» от 20000

до 25000 8(913) 9128427, 8(383) 2092197



Машинист крана (крановщик), водитель крана 25 и 40 тонн ООО А/С «Дражник» от 100000

до 130000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, слесарь по ремонту топливной аппаратуры (тнвд) ООО А/С «Дражник» от 80000

до 90000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика ООО «Топаз» от 20000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Водитель автомобиля, кат. с,d,e в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Топаз» от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Плотник ООО «Квартал-С» от 25000

до 25000 8(38341) 29623



Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000

до 30000 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru

Швея, пошив детских игрушек ООО «Фетров» от 21000

до 25000 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Сторож (вахтер) АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 15163 8(38341) 20475



Электрослесарь подземный, электрослесарь (электрик, электромонтер) ООО А/С «Дражник» от 70000

до 80000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист компрессорных установок, (кислородной установки) ООО А/С «Дражник» от 90000

до 110000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Токарь ООО А/С «Дражник» от 80000

8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Токарь ООО А/С «Дражник» от 70000

до 100000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Электрогазосварщик ООО А/С «Дражник» от 70000

до 80000 8(411) 4025524



Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрик, электромонтер, электрослесарь ООО А/С «Дражник» от 70000

до 100000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Грузчик ООО «Торгсервис 54» от 20000

до 20000 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Слесарь по ремонту технологических установок, в счет квоты для приема на работу инвалидов Бердский кирпичный завод, ООО от 27000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099



Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000

до 40000 8(983) 0516699

Pekin-siti@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Изготовитель наружной рекламы ООО «СДР» от 15163

до 25000 8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru

Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000

8(953) 7931127, 8(952) 9325958

mebel54region@mail.ru

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 36000 8(383) 2322297, 8(383) 2322337



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист бульдозера, машинист бульдозера т-35 ООО А/С «Дражник» от 90000

до 140000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист бульдозера, машинист бульдозера т-11 ООО А/С «Дражник» от 80000

до 90000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Управление МВД России по г. Новосибирску от 26000

до 36000 8(383) 2322302, 8(383) 2322337

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Управление МВД России по г. Новосибирску от 26000

до 40000 8(383) 2322302, 8(383) 2322337

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 40000 8(383) 2322297, 8(383) 2322337



Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000

до 40000 8(913) 9653395

biznes-ochrana@yandex.ru

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 17000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные