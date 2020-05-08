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Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие

14:18 08.05.2020 Фото: pixabay
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116 вакансий от Центра занятости населения Бердска на 7 мая. Выбери свою!

Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие
116 вакансий от Центра занятости населения Бердска на 7 мая
Информация о вакансиях на 07 мая 2020 г.
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разрубщик мяса ИП Горчак Петр Васильевич от 20000
до 20000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Сиббиофарм,ПО ООО от 16000
до 16000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000
до 18000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров ООО «Белокаменный» от 25000
до 30000		 8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Уборщик территорий МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Дворник Православная Гимназия Серафима Саровского от 15163
до 15163		 8(913) 9200636
Заведующий хозяйством, заместитель директора по хозяйственной части МБУ СШ «Авангард» от 30888
до 30888		 8(38341) 44195
sshavangard@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-сантехник ООО «Строитель» от 20000
до 20000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Инженер-программист Вега-Инструмент,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Машинист по стирке и ремонту спецодежды АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 15163		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Главный Механик, главный механик на золотодобычное предприятие ООО А/С «Дражник» от 120000
до 200000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Инженер, инженер пто (горный проектировщик) ООО А/С «Дражник» от 90000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Инженер по охране труда, инженер по охране труда, пожарной и промышленной безопасности и окружающей среде ООО А/С «Дражник» от 100000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Начальник автоколонны, начальник тзт (тяжелой землеройной техники) ООО А/С «Дражник» от 120000
до 150000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Ведущий Геолог ООО А/С «Дражник» от 90000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Главный Маркшейдер ООО А/С «Дражник» от 120000
до 180000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Начальник драги, начальник участка раздельной добычи ООО А/С «Дражник» от 180000
до 250000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Начальник драги, участка ООО А/С «Дражник» от 180000
до 250000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Мастер буровой ООО А/С «Дражник» от 80000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Повар, повар-калькулятор ООО А/С «Дражник» от 60000
до 70000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Фельдшер ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 15163
до 18200		 8(38341) 30492, 8(38341) 30154, 8(38341) 30259
Врач-терапевт, председатель военно-врачебной комиссии ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 16000
до 25000		 8(38341) 30259, 8(38341) 30154, 8(38341) 30492
Водитель автомобиля, водитель миксера Рубин,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 40000
до 40000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Технолог, литьё черных и цветных металлов Центр Технолит, ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Инженер-конструктор, проектирование модельной оснастки для литейного производства Центр Технолит, ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Инженер, инженер-архитектор ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Облицовщик-плиточник ООО «Квартал-С» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник отдела (в строительстве), начальник производственно-технического отдела ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов ИП Голубев В.А. от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Гранит-1, ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Офис-менеджер ООО «ПТК  СибирьБумага» от 20000
до 25000		 8(923) 1100235
pirozkhova@moris-sib.ru
Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Врач ультразвуковой диагностики, в счет квоты, для трудоустройства инвалидов Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО «СДР» от 15163
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Дояр ИП Горчак Петр Васильевич от 15163
до 30000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кухонный рабочий Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 16000
до 18000		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, кат. в АО «Бердский хлебокомбинат» от 21000
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 18000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Токарь-расточник 4 разряда-6 разряда Вега-Инструмент,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец-консультант ООО Компания «Оскар-С» от 20000
до 25000		 8(913) 9128427, 8(383) 2092197
2092197@mail.ru
Машинист крана (крановщик), водитель крана 25 и 40 тонн ООО А/С «Дражник» от 100000
до 130000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, слесарь по ремонту топливной аппаратуры (тнвд) ООО А/С «Дражник» от 80000
до 90000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика ООО «Топаз» от 20000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, кат. с,d,e в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Топаз» от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Плотник ООО «Квартал-С» от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 17000
до 30000		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Швея, пошив детских игрушек ООО «Фетров» от 21000
до 25000		 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Сторож (вахтер) АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 15163		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Электрослесарь подземный, электрослесарь (электрик, электромонтер) ООО А/С «Дражник» от 70000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист компрессорных установок, (кислородной установки) ООО А/С «Дражник» от 90000
до 110000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Токарь ООО А/С «Дражник» от 80000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Токарь ООО А/С «Дражник» от 70000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО А/С «Дражник» от 70000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрик, электромонтер, электрослесарь ООО А/С «Дражник» от 70000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Грузчик ООО «Торгсервис 54» от 20000
до 20000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Слесарь по ремонту технологических установок, в счет квоты для приема на работу инвалидов Бердский кирпичный завод, ООО от 27000
до 27000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000
до 40000		 8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Изготовитель наружной рекламы ООО «СДР» от 15163
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000
до 40000		 8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 36000		 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист бульдозера, машинист бульдозера т-35 ООО А/С «Дражник» от 90000
до 140000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист бульдозера, машинист бульдозера т-11 ООО А/С «Дражник» от 80000
до 90000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Управление МВД России по г. Новосибирску от 26000
до 36000		 8(383) 2322302, 8(383) 2322337
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Управление МВД России по г. Новосибирску от 26000
до 40000		 8(383) 2322302, 8(383) 2322337
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 40000		 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000
до 40000		 8(913) 9653395
biznes-ochrana@yandex.ru
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
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Аноним, 07 мая 2020 21:28
Ничего себе в бердске золото стали добывать, спасибо руководству города!
Аноним, 08 мая 2020 00:29
Девяносто процентов вакансий чуть чуть превышает прожиточный минимум. Не плохо с колен встали
Аноним, 08 мая 2020 10:16
На хорошо оплачиваемую работу уже бы не искали! Значит это копейки, для тех кто в теме...

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ФБК Навального нашел одежду и украшения на 15 млн рублей у вице‑мэра Москвы Раковой
14:45 08-05-2020
ФБК Навального нашел одежду и украшения на 15 млн рублей у вице‑мэра Москвы Раковой
Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет
14:30 08-05-2020
Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет
БердскРабота в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие 3
14:18 08-05-2020
Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие
БердскКогда и как поставят итоговые оценки за учебный год в школах Бердска?
14:15 08-05-2020
Когда и как поставят итоговые оценки за учебный год в школах Бердска?