«БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы

Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.

«БМЗ сервис» — это всегда индивидуальный подход

Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск