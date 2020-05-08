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Похороны

«БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы

09:11 08.05.2020 Фото: "БМЗ сервис"
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Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.

БМЗ сервис: Поможем с уборкой могилы

«БМЗ сервис» — это всегда индивидуальный подход

Принимаем заявки на уборку мест захоронений, качественно и быстро приведем могилу в должный вид, почистим от мусора, листвы и прочих последствий после долгой зимы.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

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