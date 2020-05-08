08.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Зеленский позвал Михаила Саакашвили реформировать Украину

08:29 08.05.2020 Фото: Википедия
0

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ.

Зеленский позвал Михаила Саакашвили реформировать Украину
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ.
Указ главы государства опубликовали на его сайте.
Заместителем главы исполкома назначили Александра Ольшанского.

Зеленский поздравил Саакашвили с назначением.
«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — цитирует президента пресс-служба.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Партию медоборудования из-за COVID-19 отправит Трамп в Россию. Путин договорился 1
09:15 08-05-2020
Партию медоборудования из-за COVID-19 отправит Трамп в Россию. Путин договорился
"БМЗ-сервис: Поможем с уборкой могилы
09:11 08-05-2020
Хватит это терпеть: пресекут спекуляцию дровами для личных нужд в России
09:01 08-05-2020
Хватит это терпеть: пресекут спекуляцию дровами для личных нужд в России
Минуту молчания 9 Мая в 11.00 объявили в Бердске
09:00 08-05-2020
Минуту молчания 9 Мая в 11.00 объявили в Бердске
Новый рекорд: 73 зараженных COVID-19 госпитализированы в больницу за сутки на 8 мая в Новосибирской области
08:54 08-05-2020
Новый рекорд: 73 зараженных COVID-19 госпитализированы в больницу за сутки на 8 мая в Новосибирской области
БердскКакой будет погода на 9 мая в Сибири и Бердске? Аномально теплой!
08:49 08-05-2020
Какой будет погода на 9 мая в Сибири и Бердске? Аномально теплой!
БердскПогода в Бердске на 8 мая: Без дождей и +18
08:45 08-05-2020
Погода в Бердске на 8 мая: Без дождей и +18
Где отключат горячую воду с 12 мая в Новосибирске: читай здесь
08:45 08-05-2020
Где отключат горячую воду с 12 мая в Новосибирске: читай здесь
В мир идет засуха, штормы, наводнения: глобальное потепление пробуждает модель климата Эль-Ниньо в Индийском океане
08:43 08-05-2020
В мир идет засуха, штормы, наводнения: глобальное потепление пробуждает модель климата Эль-Ниньо в Индийском океане
ИП Судобина Н.В.: устанавливаем надежные пластиковые окна и входные двери от ведущих производителей
08:41 08-05-2020
ИП Судобина Н.В.: устанавливаем надежные пластиковые окна и входные двери от ведущих производителей