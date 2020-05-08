Зеленский позвал Михаила Саакашвили реформировать Украину

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ.

Указ главы государства опубликовали на его сайте.

Заместителем главы исполкома назначили Александра Ольшанского.



Зеленский поздравил Саакашвили с назначением.«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — цитирует президента пресс-служба.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.

Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.

Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.

Источник: РИА Новости