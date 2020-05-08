В мир идет засуха, штормы, наводнения: глобальное потепление пробуждает модель климата Эль-Ниньо в Индийском океане

Согласно исследованию, если нынешние тенденции потепления продолжатся, Эль-Ниньо в Индийском океане может появиться уже в 2050 году.

Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо

Глобальное потепление приближается к переломному моменту, который в течение этого столетия может пробудить древнюю климатическую модель, подобную Эль-Ниньо в Индийском океане. Как пишет портал phys.org, об этом свидетельствуют новые исследования, проведенные учеными из Техасского университета в Остине. Если это произойдет, наводнения, штормы и засуха, вероятно, усугубятся и станут более регулярными, непропорционально затрагивая население, наиболее уязвимое к изменению климата.

Компьютерное моделирование изменения климата во второй половине столетия показывает, что глобальное потепление может нарушить температуру поверхности в Индийском океане, заставляя их расти и падать из года в год гораздо более круто, чем сегодня. Схема качания поразительно похожа на Эль-Ниньо, климатическое явление, которое происходит в Тихом океане и влияет на погоду во всем мире.

«Наши исследования показывают, что повышение или понижение средней глобальной температуры всего на несколько градусов заставляет Индийский океан работать точно так же, как и в других тропических океанах , с менее равномерной температурой поверхности на экваторе, более изменчивым климатом и собственным Эль-Ниньо», — пояснил ведущий автор исследования климатолог Педро ДиНезио.

Согласно исследованию, если нынешние тенденции потепления продолжатся, Эль-Ниньо в Индийском океане может появиться уже в 2050 году.

Чтобы показать, может ли Эль-Ниньо в Индийском океане возникать в потеплении, ученые проанализировали моделирование климата, сгруппировав их в соответствии с тем, насколько они соответствуют современным наблюдениям. При включении тенденций глобального потепления наиболее точными были модели, показывающие появление Эль-Ниньо в Индийском океане к 2100 году.

«Потепление создает планету, которая будет полностью отличаться от того, что мы знаем сегодня, или того, что мы знали в 20 веке», — сказал ДиНезио.

Последние данные дополняют растущее количество свидетельств того, что Индийский океан может вызвать гораздо более сильные колебания климата, чем сегодня.

Соавтор Каустуб Тирумалай, который руководил исследованием, которое обнаружило свидетельства ледникового периода в Индийском океане Эль-Ниньо, сказал, что влияние ледниковых условий на ветер и океанские течения в Индийском океане в прошлом аналогично тому, как глобальное потепление влияет на них симуляции. Это означает, что современный Индийский океан на самом деле может быть необычным.

Сегодня в Индийском океане наблюдаются очень незначительные изменения климата из года в год, потому что преобладающие ветры мягко дуют с запада на восток, поддерживая стабильные условия в океане. Согласно результатам моделирования, глобальное потепление может изменить направление этих ветров, дестабилизировать океан и превратить климат в колебания потепления и охлаждения, сродни климатическим явлениям Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Тихом океане. Результатом являются новые экстремальные климатические явления в регионе, включая разрушение муссонов над Восточной Африкой и Азией.

Тирумалай сказал, что перерыв в муссонах будет серьезной проблемой для населения, зависящего от регулярных годовых дождей для выращивания пищи.

Майкл Макфаден, океанограф из Национального управления океанических и атмосферных исследований, который впервые исследовал изменчивость тропического климата, подчеркнул потенциал того, как изменение климата, вызванное деятельностью человека, может неравномерно влиять на уязвимые группы населения. «Если выбросы парниковых газов сохранят свои текущие тенденции, к концу столетия экстремальные климатические явления будут все более интенсивно поражать страны, окружающие Индийский океан, такие как Индонезия, Австралия и Восточная Африка. Многие развивающиеся страны в этом регионе подвергаются повышенному риску такого рода экстремальных явлений даже в современном климате», — отметил Макфаден.

Источник: Планета сегодня