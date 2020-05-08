Какой будет погода на 9 мая в Сибири и Бердске? Аномально теплой!

На юго-востоке Западной Сибири, от Новосибирска до Кемерово, резкое потепление ожидается в праздничные дни, 9-10 мая. После 16…22° дневная температура составит 23…28°.

Жаркая погода охватит и Западную Сибирь почти до самого севера. 8 мая на юге Тюменской области солнечно, 8 мая 24…29°, 9 и 10 мая еще жарче, до 30

В ближайшие пять дней аномально теплая погода будет в регионах Уральского федерального округа и Западной Сибири.

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7–10 градусов и составит более плюс 25 градусов, — об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. К 10–11 мая высокое температурное значение ожидается также в Омской и Томской областях — около плюс 30 градусов, — уточнил Р.М. Вильфанд. По его словам, аномальное тепло сохранится в этих регионах в течение пяти дней.

9 и 10 мая в Свердловской области днем 23…29°, в Пермском крае 22…28°, на Южном Урале 24…29°. Преимущественно без осадков, юго-восточные и восточные умеренные ветры.

Жаркая погода охватит и Западную Сибирь почти до самого севера. 8 мая на юге Тюменской области солнечно, 8 мая 24…29°, 9 и 10 мая еще жарче, до 30°.

В Ханты-Мансийском округе 8 мая 22…27°, в северных и восточных районах холоднее, 14…19°. Днем местами пройдет небольшой дождь. 9 и 10 мая возможен кратковременный дождь, в северной половине округа 14…19°, на юге 24…29°.

На Ямале в теплом секторе циклона, устремившемуся к Полярному Уралу, 8 мая местами до 20°, местами ожидаются небольшие осадки, дождь, в отдельных районах с мокрым снегом, также порывы юго-западного ветра до 17 м/с. 9 и 10 мая понижение температуры, днем 6…12°, но местами до 22°. Похолодание связано со сменой направления ветра с юго-западного на северо-восточный и северный.

В Омской области в ближайшие три дня малооблачно, сухо и жарко, 8 и 10 мая днем до 29°, 9 мая до 30°.

На юго-востоке Западной Сибири, от Новосибирска до Кемерово, резкое потепление ожидается в праздничные дни, 9-10 мая. После 16…22° дневная температура составит 23…28°. 10 мая в Алтайском крае и Республике Алтай до 32°! Местами ветер 12-15 м/с, на Алтае до 18 м/с. Существенных дождей не прогнозируется. В ночь на 8 мая местами кратковременный дождь возможен в Томской и Кемеровской областях, на востоке Алтайского края и в отдельных районах Республики Алтай.

Холодный атмосферный фронт пока не дает пока установить жаркую погоду на юге и в центре Красноярского края. Температура в норме и немногим выше нее. 8 мая с дождями и умеренной температурой от 12 до 19°. А вот 9 мая в центральных районах Красноярского края потеплеет до 18…23°, 10 мая до 25°, небольшие дожди пройдут на севере.

В южных районах Красноярского края такой же сценарий развития погоды. 9 мая днем 15…20°, 10 мая 20…25. Погода ожидается без осадков.

Летнее тепло проникнет 10 мая на север Красноярского края: в Эвенкии и Туруханском районе 18…23°. Пройдут небольшие дожди.

Источник: Гидрометцентр