Новый рекорд: 73 зараженных COVID-19 госпитализированы в больницу за сутки на 8 мая в Новосибирской области

Всего больных COVID-19 в регионе — 949 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.

Зараженных коронавирусом в регионе становится больше

За вечер 7 мая в Новосибирской области прибавилось еще 73 больных коронавирусом. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил достоверный источник утром, 8 мая.

Напомним, по данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, скончались 12 человек.

1762 жителя региона остаются под меднаблюдением, 12 875 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.

На сегодняшний день коронавирусом в регионе болеют уже 949.