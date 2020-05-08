Партию медоборудования из-за COVID-19 отправит Трамп в Россию. Путин договорился

Беседа состоялась 7 мая

7 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. лавы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчёркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

Затронуто положение на мировом рынке нефти. Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию Президентов России и США, нового согла­шения «ОПЕК плюс», которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен.

Подтверждена важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях, сообщается на сайте президента.

Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер.