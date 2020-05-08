Хватит это терпеть: пресекут спекуляцию дровами для личных нужд в России

Согласно Лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Собрал в лесу? А дальше — что сделал с дровами? Продал?

Госдуме предложили пресечь спекуляции дровами

Архангельское областное собрание депутатов считает необходимым передать на региональный уровень контроль за целевым использованием древесины, заготавливаемой для личных, государственных или муниципальных нужд. Такой законопроект Государственная Дума собирается рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии, пишет ПГ.

Согласно Лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Для этого они обязаны заключить договор купли-продажи лесных насаждений, в котором сказано, что заготовленная таком образом древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

Вместе с тем законодательством РФ не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами, а также для обеспечения государственных или муниципальных нужд.



Анализ правоприменительной практики, проведенный архангельскими парламентариями, показал, что имеются многочисленные случаи нарушений принципа целевого использования древесины.

Они предлагают передать контроль за этим вопросом региональным органам власти и установить, что нарушение требований закона влечет ответственность в виде неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений.

В случае принятия документа, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.