Хватит это терпеть: пресекут спекуляцию дровами для личных нужд в России

Архангельское областное собрание депутатов считает необходимым передать на региональный уровень контроль за целевым использованием древесины, заготавливаемой для личных, государственных или муниципальных нужд. Такой законопроект Государственная Дума собирается рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии, пишет ПГ.
Согласно Лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Для этого они обязаны заключить договор купли-продажи лесных насаждений, в котором сказано, что заготовленная таком образом древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
Вместе с тем законодательством РФ не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами, а также для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Они предлагают передать контроль за этим вопросом региональным органам власти и установить, что нарушение требований закона влечет ответственность в виде неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений.
В случае принятия документа, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.