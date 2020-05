Детский плач: успокаивать ребенка сразу или дать поплакать?

Причины для плача у малышей могут быть самыми разнообразными

Часто родители спешат успокоить своих плачущих младенцев, опасаясь за их физическое и психическое состояние. Как утверждают эксперты из Университета Уорика (University of Warwick), длительный плач ребёнка ни каким образом не отражается на развитии детей. Материалы на данную тему опубликовало на своих страницах издание Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Наблюдение за 178 малышами, продолжавшееся на протяжении полутора лет показало, что независимо от того, вмешивались ли родители, пытаясь успокоить своего малыша, или давали ему выплакаться – на его последующее развитие продолжительность плача никак не повлияло.

Причём чем старше становились дети, тем реже родители вмешивались, чтобы сразу предотвратить плач детей. Учёные полагают, что с изменением возраста ребёнка, родители “учатся” у своих малышей, давая им возможность успокоиться самостоятельно. Таким образом дети обучаются саморегулировать своё состояние. Такая “дифференцированная реакция” помогает детям в будущем обучиться саморегулированию в дневное и ночное время суток.

Однако, абсолютно игнорировать длительный плач детей, особенно младенцев – не стоит. Ведь их крик – это пока единственная возможность донести до родителей информацию о своём состоянии.

Источник: med-heal