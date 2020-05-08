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Как зажечь «Свечу памяти» 8 мая в честь фронтовиков в Бердске, показала на видео Евгения Шмидт

12:00 08.05.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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В 10 часов вечера бердчане могут подойти к окну своей квартиры и зажечь свечу памяти. Чиновница попросила сохранить 5-летнюю традицию и провести акцию максимально безопасно.

Как зажечь Свечу памяти 8 мая в честь фронтовиков в Бердске, показала на видео Евгения Шмидт
Свеча памяти зажжется в этом году в режиме онлайн

Пригласила жителей Бердска к участию во всероссийской акции Свеча памяти начальник отдела по делам молодежи Евгения Шмидт 7 мая. Эта акция, напомним, проходила в Бердске в течение 5 лет.

— Был очень большой отклик. Мы всегда собирались на мемориалы Славы в 10 часов вечера. К сожалению, в сложившейся обстановке мы не сможем, но все-таки хотелось бы, чтобы эта акция прошла. И прошла максимально массово. Мы предлагаем 8 мая в 10 часов вечера подойти к окну своей квартиры, выключив перед этим свет, зажечь в своем телефоне свечу. Она прикреплена ко всем постам, которая размещена в СМИ. Ее можно скачать, включить на телефоне, а также включить фонарик и посветить им в окно, — рассказала Евгения Александровна.

Начальник отдела по делам молодежи Бердска надеется на благоразумность горожан, которые воспользуются безопасным способом акции свеча памяти.

Автор видео Марина Волкова

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От редакции

Зажжете свечу?

Аноним, 08 мая 2020 12:16
а можно как то без советов чиновников почтить память погибших?
Аноним, 08 мая 2020 12:25
Вывесить портрет фронтовика, включить марш победы, георгиевскую ленточку, флаг, , поминальные 100грамм, теперь еще и свечу зажечь?!!
Пожарники в Бердске случайно не на карантине?

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