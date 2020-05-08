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Авто / Общество

Более 300 тыс автомобилей покойников теперь не зарегистрирует ГИБДД

16:50 08.05.2020 Фото: Pixabay
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Теперь наследники не могут уходить от ответственности путем неоплаты штрафов и налогов. Оформление машины займет около полугода.

Более 300 тыс автомобилей покойников теперь не зарегистрирует ГИБДД
Машины-нарушители отслуживают по камерам

ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам. Как передают «Автоновости дня», передвижение таких машин отслеживают дорожные камеры, которые, сверяя базы ФНС и Госавтоинспекции, автоматически выявляют нарушителей.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов объяснил, чем объясняется решение ГИБДД.

«Проблема в том, что умершим людям не выписывают штрафы. Это был такой способ ухода от ответственности, потому что штраф не может быть выписан умершему человеку. Поэтому эти 300 тысяч автомобилей ездили «ни в чем себе не отказывая». Теперь, после прекращения регистрации, людям придется пойти и вступить в наследство, зарегистрировать машины. Лазейку прикрыли, — сказал эксперт. — Регистрация автомобиля в ГАИ возможна после вступления в право наследования. Этот процесс может растянуться до полугода. Люди, которые еще не вступили в наследство, окажутся в странной ситуации: имущество есть, но пользоваться им нельзя. Тут можно только посоветовать ускорить этот процесс. Других вариантов я не вижу», — отметил эксперт.

Отметим, что при остановке автомобиля с умершим владельцем инспектор ДПС конфискует номера и СТС (для последующего уничтожения), а машину отправляет на штрафстоянку. Водителям в первый раз грозит штраф 500-800 рублей, за повторные нарушения – штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Источник: НСН

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