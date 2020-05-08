«Забыл» заплатить зарплату 1741 работнику на 72 млн рублей гендиректор «Ратэк» Новосибирска. Дело отправили в суд

При этом на счетах организации имелись достаточные денежные средства для погашения задолженности, однако расходовались они на иные цели — оплата услуг, расчеты с контрагентами, погашение кредитов.

Зарплату не выплачивали

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «РАТЭК», по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных выплат работникам организации, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По данным следствия, в 2018 году руководитель транспортной организации не выплатил 1741 работнику заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты (премии, пособия, компенсации за неиспользованный отпуск) на сумму свыше 72 млн рублей.

При этом на счетах организации имелись достаточные денежные средства для погашения задолженности, однако расходовались они на иные цели (оплата услуг, расчеты с контрагентами, погашение кредитов и др.).

Кроме того, с 2013 года по август 2018 года обвиняемый получил из кассы организации в подотчет более 68 млн рублей, которые расходовал не на нужды компании, а также продал своему знакомому часть принадлежащего обществу недвижимого имущества по заниженной цене.

Стоит отметить, что с целью обеспечения возмещения причиненного преступлением вреда на имущество обвиняемого (земельные участки, квартиры, коммерческую недвижимость) наложен арест на общую сумму 78 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 1400 потерпевших, проживающих в 65 субъектах РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru