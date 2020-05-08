Объявил масочный и перчаточный режим с 12 мая в Москве Сергей Собянин

Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности

Вчера, 7 мая, мэр Москвы Сергей собянин обратился к жителям города. Он сдела несколько важных заявлний. публикуем весь тексит енго обращения.

— Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.

Понятно, все мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но также очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным. Президент потребовал действовать предельно аккуратно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации, складывающейся в субъектах Федерации.

Что касается Москвы. Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико. Однако по большей части это связано с увеличением объемов тестирования, а не с реальным ростом темпов распространения инфекции.

Более важный показатель – число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти.

Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности.

Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом. И это – огромная заслуга москвичей, которые в большинстве своем выполняют требования самоизоляции и социального дистанцирования.

Спасибо, друзья.

Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 г. мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей.

Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.

1. Начиная с 12 мая 2020 г. могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.

При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины.

Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости – установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц).

Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.

Почему возвращение к работе мы начинаем с промышленности и строительства?

Прежде всего, в нынешних условиях это наименее опасно. В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями.

В относительно замкнутых рабочих пространствах – на стройках и в производственных цехах – гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим.

И, во-вторых, возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект. Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей.

На работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России. В нынешних условиях это очень важно.

2. С 12 мая 2020 г. на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим.

Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением.

Но в действительности – это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а – наоборот – делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни.

Когда вновь откроются предприятия и стройки, загруженность общественного транспорта неизбежно возрастет, соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее.

Скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует.

Этими рисками нельзя пренебрегать. Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.

Сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена.

3. Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 г.

Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано.

4. О работе общеобразовательных школ.

Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 г.

С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет.

Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая с.г. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации.

Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая с.г.

5. Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 г.

Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

6. Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая 2020 г. К обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая с.г. по ним было совершено не более 15 поездок.

Друзья,

В оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки.

Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам.

И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ».

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ».

Источник: sobyanin.ru