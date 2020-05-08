Тест на COVID-19: В «Тионе» не заразился никто из 124 сотрудников от двух зараженных коронавирусом. Компания возобновила работу

Компания «Тион» выполнила все предписания «Роспотребнадзора». Также по своей инициативе протестировала всех работающих на заводе.

Коронавирусы, конечно же, существовали и раньше, однако SARS-CoV-2 стал «камнем преткновения», поскольку он легко и быстро передаётся от человека к человеку

Возобновила работу компания «Тион» после выявления двух зараженных сотрудников в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила PR-директор группы компаний Анастасия Гетьман. В четверг 7 мая были готовы результаты тестирования 124 человек, ни у одного из них не обнаружена коронавирусная инфекция. Напомним, 13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе «Тион» в Бердске. Компания по своей инициативе протестировала всех работающих на заводе. Подробности в ближайшее время.