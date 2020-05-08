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Тест на COVID-19: В «Тионе» не заразился никто из 124 сотрудников от двух зараженных коронавирусом. Компания возобновила работу

10:56 08.05.2020
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Компания «Тион» выполнила все предписания «Роспотребнадзора». Также по своей инициативе протестировала всех работающих на заводе.

Тест на COVID 19: В Тионе не заразился никто из 124 сотрудников от двух зараженных коронавирусом. Компания возобновила работу
Коронавирусы, конечно же, существовали и раньше, однако SARS-CoV-2 стал «камнем преткновения», поскольку он легко и быстро передаётся от человека к человеку
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Тест на COVID 19: В Тионе не заразился никто из 124 сотрудников от двух зараженных коронавирусом. Компания возобновила работу

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Возобновила работу компания «Тион» после выявления двух зараженных сотрудников в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила PR-директор группы компаний Анастасия Гетьман. В четверг 7 мая были готовы результаты тестирования 124 человек, ни у одного из них не обнаружена коронавирусная инфекция. Напомним, 13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе «Тион» в Бердске. Компания по своей инициативе протестировала всех работающих на заводе. Подробности в ближайшее время.

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