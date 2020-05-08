Второй госпиталь для 190 больных COVID-19 открылся в Новосибирской области

Он начал работу на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12» и принимает бессимптомных пациентов и пациентов из других медучреждений для долечивания.

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Второй госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией открылся в Новосибирской области. Он начал работу на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12» и принимает бессимптомных пациентов и пациентов из других медучреждений для долечивания. По данным минздрава, госпиталь рассчитан на 190 коек.

Как уточнили»Ъ-Сибирь» в правительстве Новосибирской области, это второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19. Первый был открыт 20 апреля на базе больницы № 11. По данным оперштаба, в госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. «При необходимости, эта работа по формированию госпиталей будет продолжена»,— сообщили в пресс-службе правительства.

В регионе по данным на 7 мая, зарегистрировано 876 случаев заболевания коронавирусом, из них вылечились 240, 12 умерло.

Источник: Ъ