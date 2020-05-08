08.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Второй госпиталь для 190 больных COVID-19 открылся в Новосибирской области

11:00 08.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Он начал работу на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12» и принимает бессимптомных пациентов и пациентов из других медучреждений для долечивания.

Второй госпиталь для 190 больных COVID 19 открылся в Новосибирской области
Правительство планирует стимулировать бизнес нанимать медиков для сотрудников

Второй госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией открылся в Новосибирской области. Он начал работу на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12» и принимает бессимптомных пациентов и пациентов из других медучреждений для долечивания. По данным минздрава, госпиталь рассчитан на 190 коек.

Как уточнили»Ъ-Сибирь» в правительстве Новосибирской области, это второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19. Первый был открыт 20 апреля на базе больницы № 11. По данным оперштаба, в госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. «При необходимости, эта работа по формированию госпиталей будет продолжена»,— сообщили в пресс-службе правительства.

В регионе по данным на 7 мая, зарегистрировано 876 случаев заболевания коронавирусом, из них вылечились 240, 12 умерло.

Источник: Ъ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет пользоваться спросом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Дмитрий был выдающимся бизнесменом": Письмо партнерам из-за смерти миллиардера Босова разослал гендиректор УК "Сибантрацит" партнерам
12:31 08-05-2020
Вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая суды в России
12:30 08-05-2020
Вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая суды в России
БердскПомочь "скорой" в пандемию COVID-19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в Искитиме
12:20 08-05-2020
Помочь
Закончить до 15 мая учебный год в Москве, велел Собянин
12:15 08-05-2020
Закончить до 15 мая учебный год в Москве, велел Собянин
Приставил к награде: что могло толкнуть миллиардера Босова и владельца "Сибантрацита" на самоубийство
12:04 08-05-2020
Приставил к награде: что могло толкнуть миллиардера Босова и владельца
БердскКак зажечь "Свечу памяти" 8 мая в честь фронтовиков в Бердске, показала на видео Евгения Шмидт 2
12:00 08-05-2020
Как зажечь
БердскСпешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
11:57 08-05-2020
Спешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
БердскВакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ 7
11:48 08-05-2020
Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ
БердскАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке 9
11:45 08-05-2020
Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке
"Забыл" заплатить зарплату 1741 работнику на 72 млн рублей гендиректор "Ратэк" Новосибирска. Дело отправили в суд
11:45 08-05-2020