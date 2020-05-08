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8 мая — день Марка Ключника: Как на Марка Ключника привлечь деньги и обрести любовь

11:09 08.05.2020 Фото: Public Domain Pictures
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Влюбленным не следовало раздумывать о будущем. 8 мая можно гадать и проводить ритуалы.

8 мая день Марка Ключника: Как на Марка Ключника привлечь деньги и обрести любовь
В этот день начинают распускаться яблони

В народе событие называют птичьим праздником, ведь в это время птицы возвращаются домой огромными стаями. 8 мая богато на приметы, обряды и события. Церковный календарь может подсказать, что можно, а что нельзя делать в этот день.

В народе Марка Ключника называли повелителем дождей. Если в мае до праздника прошло хотя бы три дождя, то урожай будет богатым. День имел название «ключника» не зря: верили, что Марк Александрийский имеет ключи, которые открывают влажные небеса.

В этот день хозяйки не сидели на месте, а вовсю принимались работать с крапивой. Пока на улице сушилось белье, они настоем из растения мыли полы и лавки. Считалось, что крапива защитит их дом и семью от злых духов. Если хозяева не хотели 8 мая видеть гостей, то над дверью вешали букет из этого растения.

На Марка Ключника люди взаимодействовали с птицами. В деревнях все ждали прилета певчих стай. 8 мая принято ловить чижей, ведь они приносили счастье в дом. Крестьяне, которые работали на поле, сеяли в этот день гречиху, а также бросали семена конопли птицам.

Приметы на Марка Ключника

Приметы на Марка Ключника помогли людям понять, какой ждать урожай и погоду:

— в небе яркая радуга – погода будет хорошая;
— бледная и тусклая – следует ждать непогоду;

— дождь на Марка – хороший знак: будет богатый урожай ржи;
— обычно на 8 мая раскрывались почки у яблони, вишни и груши;
— кукушка кукует – морозы отступают;
— птицы на огороде – будет богатый урожай;
— холодный дождь – меда можно не ждать.

В народе верили, что праздник Марка Ключника – магический день. Знахари принимали девушек, которым нужна любовная магия. День считается удачным для длительных поездок. Если человек увидел вещь, которая ему понравилась, нужно брать без сомнений – так на Марка Ключника можно было привлечь деньги.

В этот день нельзя совать свой нос не в свои дела – может прийти несчастье в собственный дом. Влюбленным не следовало раздумывать о будущем. 8 мая можно гадать и проводить ритуалы. Сон, который приснится на Марка Ключника, может сбыться через 8 лет, особенно у именинников дня.

Источник: rsute

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