Закончить до 15 мая учебный год в Москве, велел Собянин

С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет.

Учебный год 2020 закончится раньше обычного в Москве

Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 года, заявил вчера, 8 мая, мэр Москвы Сергей Собянин.

С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет.

Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая с.г. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации.

Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая с.г.