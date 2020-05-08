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Недвижимость / Общество

Ускорить переселение из аварийного жилья хотят в большинстве регионов

16:51 08.05.2020 Фото: Pixabay
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До конца 2024 года должно быть переселено 530 тысяч человек из 9,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Ускорить переселение из аварийного жилья хотят в большинстве регионов
Эти меры должны улучшить жилищные условия многих россиян

Программа переселения граждан из аварийных домов в большинстве регионов может быть ускорена. Это подтвердили представители субъектов РФ на селекторном совещании с заместителем министра строительства и ЖКХ Максимом Егоровым.

«У регионов в рамках заключенных соглашений с Фондом ЖКХ есть возможность получить финансирование по следующим этапам в пределах общего лимита текущего года. Это позволяет регионам двигаться опережающими темпами при переселении граждан», — сказал Егоров.

В 2020 году на реализацию программы переселения из федерального бюджета уже выделены все запланированные средства в размере 35,4 млрд рублей. С учетом программ, финансируемых регионами за счет собственных средств, из аварийного жилья площадью 965 тыс. кв. м переселено почти 60 тыс. человек — это 97% от плана.

О возможности ускорения программы переселения из аварийного жилья говорилось в середине апреля на совещании о поддержке строительной отрасли у президента РФ Владимира Путина. «Мы в рамках поддержки регионов готовы, например, влево сдвинуть на сегодняшний день и ускорить программу по аварийному и ветхому жилью. Сегодня подтвердил ряд регионов, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать», — сказал тогда вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате президент поручил правительству до 18 мая рассмотреть вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований в рамках программы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Эти меры должны не только улучшить жилищные условия многих россиян, но и дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, поддержать занятость в этой сфере.

Источник: РГ

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