Куда устроиться на работу в период пандемии? 2 перспективные отрасли

Мы сможем выполнять функции физического труда руками машин

Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».

По мнению ученого, бум на роботизацию возникнет благодаря стремлению человечества автоматизировать труд из-за угрозы заражения. «Таким образом мы сможем выполнять функции физического труда руками машин, аватаров. В эту область пойдут капиталы», — прогнозирует Кононов.

Он также назвал перспективной отрасль освоения космоса и средств космической экспансии. «Лунные, марсианские базы, базы на астероидах и спутниках планет-гигантов предоставят нам пути отхода на случай экстренных ситуаций», — предполагает ученый. Кононов напомнил, что в апреле — мае США вновь актуализировали в информационной повестке вопрос освоения Луны, что, по его мнению, неслучайно.

Эксперты Института прогрессивного образования ранее предрекли невостребованность нескольких профессий в будущем из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. По их мнению, в первую очередь под ударом окажутся связанные с туризмом профессии и фитнес-индустрия.

Источник: Лента