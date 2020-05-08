Попали в реанимацию 54 пациента с коронавирусом в Новосибирске. На ИВЛ 20 зараженных

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 – скончались.

12 человек скончались от нового вируса в регионе

По данным оперативного штаба на 10 утра 8 мая в Новосибирской области за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 73 человек.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 949, в том числе 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 54 пациента, на ИВЛ – 20 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1211. 4 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 51 568 тестов на коронавирус.