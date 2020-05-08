Приставил к награде: что могло толкнуть миллиардера Босова и владельца «Сибантрацита» на самоубийство

Бизнесмен в последнее время находился в подавленном состоянии, говорят в его окружении.

Миллиардер Дмитрий Босов

Приоритетная версия гибели 52-летнего угольного магната Дмитрия Босова — самоубийство, но будут проверяться и другие, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. Миллиардера в его загородной резиденции на Рублевке нашла жена, обеспокоенная тем, что он перестал выходить с ней на связь. По предварительным данным, бизнесмен скончался в результате огнестрельного ранения. Рядом с ним был обнаружен наградной пистолет Glock. Основатель группы «Аллтек», входивший в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, в последнее время оказывался в центре различных скандалов, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Самый громкий из них — разрыв с многолетним бизнес-партнером Александром Исаевым.

Из наградного пистолета

По данным следователей, 6 мая тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы обнаружили родственники — в его собственном доме на Рублевке (в селе Усово). Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области начал проверку.



Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что Дмитрий Босов перестал выходить на связь в мессенджерах ночью 6 мая.

Жена бизнесмена была обеспокоена тем, что не может с ним связаться, и поехала в их загородную резиденцию, пояснил собеседник «Известий». Он рассказал, что частное владение Дмитрия Босова занимает примерно 5 га, охрана ведется по периметру. Когда супруга предпринимателя приехала туда, они с охранником по камерам наблюдения отследили, что в последний раз Дмитрий Босов зашел в постройку, в которой располагаются спортивный комплекс и баня. Двери оказались заперты изнутри. Когда их вскрыли, обнаружили там тело предпринимателя. Рядом лежал наградной пистолет Glock.

— Версия самоубийства сейчас приоритетная (судя по положению тела и другим признакам), но будут проверяться и другие. На месте работают оперативники, — отметил собеседник «Известий».

В окружении предпринимателя отмечают, что в последнее время он находился в возбужденно-подавленном состоянии.

В группе «Аллтек» подтвердили гибель Дмитрия Босова. Он «был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом», сказано в сообщении компании.

— Его уход из жизни — огромная потеря для всех, кто был с ним знаком. Друзья и коллектив группы «Аллтек» приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия, — отмечается в сообщении.

В Центре дизайна Artplay, который входит в «Аллтек», выразили соболезнования родным Дмитрия Босова, но сообщили, что подробности произошедшего им неизвестны.

Дмитрий Босов начал заниматься бизнесом в 1990-е годы. Он возглавлял московское представительство завода «Кристалл», внешнеторговое объединение «Полиэкспорт». С 1995 года был директором московского представительства Trans-World Group, с 1997-го по 2000-й — совладельцем Красноярского алюминиевого завода (КраЗ), а в 2000-м продал акции, вложив деньги в проекты «Аллтек».

Возглавляемая им инвестиционная группа «Аллтек» сегодня контролирует компанию «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в РФ производителя металлургических углей. Бизнесмену принадлежала и 50-процентная доля в компании «Востокуголь».

В 2019 году Дмитрий Босов занял 102-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $950 млн, а в 2020 году — уже 86-е с $1,1 млрд. В этом году он впервые вошел в рейтинг в качестве долларового миллиардера.

Конфликтный фон

В апреле этого года в компании Дмитрия Босова произошел корпоративный конфликт, завершившийся увольнением бизнес-партнера предпринимателя — члена совета директоров «Сибантрацита», совладельца компании «Востокуголь» Александра Исаева. Пресс-службы обеих компаний сообщали тогда, что Исаев снят со всех занимаемых должностей. Причинами назывались «вопиющие злоупотребления и хищения» на вверенных ему участках работ и распространение недостоверной информации. Позднее стало известно, что 50-процентная доля Александра Исаева в «Востокугле» перешла к финансисту Олегу Шемшуку. После чего Исаев подал против «Сибантрацита» и «Востокугля» иск о защите деловой репутации.

В компаниях на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

В 2019 году в Telegram-каналах появилась информация о том, что Михаил Абызов — экс-министр Открытого правительства, арестованный по обвинениям в хищении 4 млрд рублей, имел долю в «Сибантраците». Глава компании Максим Барский эту информацию тогда опроверг.

В начале мая имя Дмитрия Босова фигурировало еще в одной неприятной истории. Бывший сотрудник американской компании Genius Fund Group (подконтрольна Босову), которая работает на рынке легальной марихуаны, Фрэнсис Рачоппи, подал иск к российскому бизнесмену на $1,35 млн. По его словам, в конце марта его и всех сотрудников компании уволили одним днем, нарушив законодательство Калифорнии, по которому работодатель должен оповещать сотрудников о массовых увольнениях за 60 дней. Представитель российского предпринимателя заявлял СМИ, что изложенные в иске факты не соответствуют действительности, и назвал его конфликтом менеджмента при смене команд в руководстве Genius Fund Group.



Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уверен, что необходимо проверять несколько версий.

— Я не думаю, что человек, будучи достаточно успешным и богатым, взял и просто так покончил с собой, — сказал он «Известиям». — Думаю, тут есть цепочка связей не только с Михаилом Абызовым, но и со многими коллегами Дмитрия Босова в прошлом. На самом деле вся эта история вообще тянется с 1990-х — начала 2000-х, с приватизации РАО «ЕЭС России».

Смерть Дмитрия Босова вызывает много вопросов, согласен председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

— Где была его охрана в этот момент? Почему не проследила? — сказал он.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов полагает, что, несмотря на явные признаки самоубийства, должны проверяться также версии умышленного убийства, инсценированного под суицид, и доведение до самоубийства.

— В прошлом году, насколько я понимаю, возник конфликт между партнерами по бизнесу Дмитрием Босовым и Александром Исаевым, который в итоге вылился в открытое противостояние. Сейчас все те конфликты, которые возникали вокруг компании или у Дмитрия Босова с конкретными лицами, будут проверяться в рамках уголовного дела, — сказал он.

Ни слова лишнего

В металлургических и девелоперских компаниях воздерживаются от комментариев по поводу произошедшего. Топ-менеджер одного из металлургических холдингов лишь сказал «Известиям», что общался с Дмитрием Босовым всего пару недель назад.

— Говорить ничего не хочу. Я в шоке, — заявил он.

Компания Дмитрия Босова «Сибантрацит» — генеральный спонсор Ночной хоккейной лиги (НХЛ). С президентом НХЛ Александром Якушевым, а также с гендиректором Алексеем Касатоновым связаться не удалось.



Помимо Ночной хоккейной лиги, компания Дмитрия Босова помогала и хоккейной команде «Сибирь». «Сибантрацит» был спонсором новосибирского клуба с 2008 года — то есть с самого основания КХЛ, в которой «Сибирь» выступает на протяжении всего периода существования лиги. Как сообщили «Известиям» несколько источников, знакомых с ситуацией, в разные годы средства от «Сибантрацита» закрывали от 20% до 30% бюджета «Сибири» и составляли около 200–300 млн рублей в год. Сам Дмитрий Босов был руководителем попечительского совета клуба. Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский отказался комментировать произошедшее.

Дмитрию Босову приписывают и спонсорство при покупке Демьяном Кудрявцевым газеты «Ведомости» в 2017 году. Сам Кудрявцев тогда заявлял, что основатель компании «Аллтек» помогал ему только «морально». Босов тогда эту сделку не комментировал. Связаться с Демьяном Кудрявцевым «Известиям» не удалось.

Источник: Известия