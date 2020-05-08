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95% туристов России вернулись из-за границы на родину, заявила Мария Захарова

14:00 08.05.2020 Фото: pixabay.com
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31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через Шереметьево.

95% туристов России вернулись из за границы на родину, заявила Мария Захарова
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С конца марта 95% организованных российских туристов были вывезены из-за границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работа началась с 20-х чисел марта (по вывозу организованных туристов из-за границы – ред.) и по нашей статистике, она основана на данных штаба и рабочей группы, 95% организованных туристов были вывезены. Абсолютное большинство», — сказала Захарова в прямом эфире в Instagram.
По ее словам, это стало возможно во многом благодаря Ростуризму и личному участию его руководителя Зарины Догузовой.

Ранее в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что практически все российские туристы, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, к настоящему моменту вернулись в Россию.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Источник: РИА Новости

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