08.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Помочь «скорой» в пандемию COVID-19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в Искитиме

12:20 08.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
1

Эту информацию сайту «Весь Искитим» подтвердил старший помощник прокурора Дмитрий Попков. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отказался комментировать эту информацию.

Помочь скорой в пандемию COVID 19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в Искитиме
Прокуроры следят за законностью
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Помочь скорой в пандемию COVID 19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в Искитиме

Помочь «скорой» в пандемию COVID-19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в ИскитимеАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, АкадемгородкеЕщё 1038 новостей

Начата проверка по уровню обеспеченности средствами защиты в коронавирус для медицинских работников Центральной больницы и скорой помощи прокуратурой Искитима 7 мая. Эту информацию сайту «Весь Искитим» подтвердил старший помощник прокурора Дмитрий Попков.

— Проверка действительно идет по обеспеченности медицинских работников средствами защиты. Как только она будет закончена, мы сообщим о результатах, — сказал Дмитрий Витальевич 8 мая.

Напомним, по информации сайта «Весь Искитим» сотрудники «скорой» написали письмо губернатору с жалобой на плохой уровень защиты. Сейчас эта информация проверяется. Подтвердился факт обращения сотрудников с жалобой в прокуратуру. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отказался комментировать эту информацию.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужна проверка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Дмитрий был выдающимся бизнесменом": Письмо партнерам из-за смерти миллиардера Босова разослал гендиректор УК "Сибантрацит" партнерам
12:31 08-05-2020
Вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая суды в России
12:30 08-05-2020
Вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая суды в России
БердскПомочь "скорой" в пандемию COVID-19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в Искитиме
12:20 08-05-2020
Помочь
Закончить до 15 мая учебный год в Москве, велел Собянин
12:15 08-05-2020
Закончить до 15 мая учебный год в Москве, велел Собянин
Приставил к награде: что могло толкнуть миллиардера Босова и владельца "Сибантрацита" на самоубийство
12:04 08-05-2020
Приставил к награде: что могло толкнуть миллиардера Босова и владельца
БердскКак зажечь "Свечу памяти" 8 мая в честь фронтовиков в Бердске, показала на видео Евгения Шмидт 2
12:00 08-05-2020
Как зажечь
БердскСпешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
11:57 08-05-2020
Спешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
БердскВакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ 7
11:48 08-05-2020
Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ
БердскАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке 9
11:45 08-05-2020
Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке
"Забыл" заплатить зарплату 1741 работнику на 72 млн рублей гендиректор "Ратэк" Новосибирска. Дело отправили в суд
11:45 08-05-2020