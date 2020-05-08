Помочь «скорой» в пандемию COVID-19: Прокурор проверяет центральную больницу на уровень обеспеченности средствами защиты медработников в коронавирус в Искитиме

Прокуроры следят за законностью

Начата проверка по уровню обеспеченности средствами защиты в коронавирус для медицинских работников Центральной больницы и скорой помощи прокуратурой Искитима 7 мая. Эту информацию сайту «Весь Искитим» подтвердил старший помощник прокурора Дмитрий Попков.

— Проверка действительно идет по обеспеченности медицинских работников средствами защиты. Как только она будет закончена, мы сообщим о результатах, — сказал Дмитрий Витальевич 8 мая.

Напомним, по информации сайта «Весь Искитим» сотрудники «скорой» написали письмо губернатору с жалобой на плохой уровень защиты. Сейчас эта информация проверяется. Подтвердился факт обращения сотрудников с жалобой в прокуратуру. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отказался комментировать эту информацию.