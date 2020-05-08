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ФБК Навального нашел одежду и украшения на 15 млн рублей у вице‑мэра Москвы Раковой

14:45 08.05.2020 Фото: pixabay.com
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В официальной декларации средний доход Анастасии Раковой за последние пять лет — семь миллионов в год. Других источников нет — она не замужем и двадцать лет на госслужбе.

ФБК Навального нашел одежду и украшения на 15 млн рублей у вице‑мэра Москвы Раковой
На одном из заседаний правительства Москвы Ракова появилась в бриллиантовой подвеске Graff стоимостью 8,3 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у заместительницы мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой одежду и украшения на 15 млн рублей.

Расследователи проанализировали официальные фотографии Раковой.

Так, в апреля мэр Сергей Собянин в компании Раковой посетил строительство новой больницы. На заммэра были надеты палантин Chanel за 77,5 тысяч рублей и пальто Loro Piana за 448 тысяч рублей.

Кроме того, пишет ФБК, на одном из заседаний правительства Москвы Ракова появилась в бриллиантовой подвеске Graff стоимостью 8,3 млн рублей.

«В официальной декларации средний доход Анастасии Раковой за последние пять лет — семь миллионов в год. Других источников нет — она не замужем и двадцать лет на госслужбе», — говорится в материале.

Источник: zona.media

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