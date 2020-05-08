Фото дня: единицы горожан соблюдают масочный режим в пандемию COVID-19 Бердске

В магазинах и аптеках бердчане зачастую разгуливают без средств индивидуальной защиты. Но, есть и сознательные граждане, которые и на улице в масках.

Немногие горожане соблюдают масочный режим в Бердске

В Новосибирской области и в Бердске с 27 апреля введен масочный режим в общественных местах.Это профилактическая мера, направленная на защиту здоровья жителей нашего региона.

По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск» не все горожане соблюдают предписание. В магазинах и аптеках бердчане зачастую разгуливают без средств индивидуальной защиты. Но, есть и сознательные граждане, которые и на улице в масках. 8 мая на остановке «ГДК» несколько человек были в масках.

Напомним, 4 мая губернатор Новосибирской области сообщил об ужесточении масочного режима в региона. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил глава Бердска Евгений Шестернин.

Стоит отметить, что наказывать за несоблюдение режима будут как физических, так и юридических лиц. Правило затронет всех жителей Бердска — продавцов, покупателей, водителей маршруток и автобусов, а также их пассажиров. За нарушение масочного режима продавцом ответственность понесет владелец магазина, объяснил мэр Бердска. При этом владельцы бизнеса должны обеспечить медицинскими масками всех своих сотрудников. Покупателей без масок не пустят в магазины.