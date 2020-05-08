Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет

Женщина написала, что Вова был забавным и улыбчивым ребёнком. Блогерша отметила, что общались они с мальчиком редко и мало, потому что вскоре мама увезла того на Урал.

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Женщина написала, что познакомилась с Вовой, когда ему было семь. Он был забавным и улыбчивым ребёнком. Блогерша отметила, что общались они с мальчиком редко и мало, потому что вскоре мама увезла того на Урал. Но одно воспоминание она помнит хорошо: Марина собирала в огороде смородину, а Вова читал вслух «Чебурашку» и получалось у него не очень. Также блогерша ответила хейтерам, что ушла из семьи не к Вове, а просто в никуда, потому что больше не могла этого терпеть. Но, судя по комментариям, ей мало кто поверил.

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Так если всё так зашибись, зачем столько оправдания. А вообще, такие отношения не долги. И гордиться здесь нечем. Завоевать любовь мальчика для взрослой женщины в режиме самоутверждения ничего не стоит. Другое дело — удержать планку с ровесником

vassilenko_

Марин, дело не в том, что у вас большая разница, а в том, что вы родные люди, родственники. И не важно, кровные или нет, вы его воспитывали. <…> Я долго молчала, но, так как все высказываются, решила и я свою лепту внести. Вы в старости поймёте, как вы разрушили жизнь не только себе, но и близким

katrusik86

Интересная история. Как женщину — понимаю вполне, ваша жизнь, несомненно, но как мать — нет. У меня сыну 19, не хотела бы рядом с ним созерцать тётку старше на 15 лет. Уж простите за мнение

yaos80

Более негативные сообщения Марина спешно удалила, ведь не зря к остальным совместным фото женщина на долгое время закрывала комментарии. Хоть на пару и льётся стабильный поток ненависти, она не унывает. По словам блогерши, несмотря на то что у неё забрали пятерых детей и лишили родительских прав, она планирует завести ребёнка вместе с пасынком.

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Источник: life.ru