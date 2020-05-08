08.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет

14:30 08.05.2020 Фото: © Instagram / marina_balmasheva
0

Женщина написала, что Вова был забавным и улыбчивым ребёнком. Блогерша отметила, что общались они с мальчиком редко и мало, потому что вскоре мама увезла того на Урал.

Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Женщина написала, что познакомилась с Вовой, когда ему было семь. Он был забавным и улыбчивым ребёнком. Блогерша отметила, что общались они с мальчиком редко и мало, потому что вскоре мама увезла того на Урал. Но одно воспоминание она помнит хорошо: Марина собирала в огороде смородину, а Вова читал вслух «Чебурашку» и получалось у него не очень. Также блогерша ответила хейтерам, что ушла из семьи не к Вове, а просто в никуда, потому что больше не могла этого терпеть. Но, судя по комментариям, ей мало кто поверил.

Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Так если всё так зашибись, зачем столько оправдания. А вообще, такие отношения не долги. И гордиться здесь нечем. Завоевать любовь мальчика для взрослой женщины в режиме самоутверждения ничего не стоит. Другое дело — удержать планку с ровесником

vassilenko_

Марин, дело не в том, что у вас большая разница, а в том, что вы родные люди, родственники. И не важно, кровные или нет, вы его воспитывали. <…> Я долго молчала, но, так как все высказываются, решила и я свою лепту внести. Вы в старости поймёте, как вы разрушили жизнь не только себе, но и близким

katrusik86

Интересная история. Как женщину — понимаю вполне, ваша жизнь, несомненно, но как мать — нет. У меня сыну 19, не хотела бы рядом с ним созерцать тётку старше на 15 лет. Уж простите за мнение

yaos80
Более негативные сообщения Марина спешно удалила, ведь не зря к остальным совместным фото женщина на долгое время закрывала комментарии. Хоть на пару и льётся стабильный поток ненависти, она не унывает. По словам блогерши, несмотря на то что у неё забрали пятерых детей и лишили родительских прав, она планирует завести ребёнка вместе с пасынком.

Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет

Фото © Instagram / marina_balmasheva

Источник:  life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жесть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Диагностировать COVID-19 начал "Биотехнопарк" в Новосибирской области
15:30 08-05-2020
Диагностировать COVID-19 начал
БердскВыходные в мае 2020 года: 9,10 и 11 мая в России и Бердске
15:24 08-05-2020
Выходные в мае 2020 года: 9,10 и 11 мая в России и Бердске
Арестовали директора банков "Балтика" Олега Власова за «молдавскую схему» вывода миллиардов из России
15:15 08-05-2020
Арестовали директора банков
98 россиян умерли от COVID-19 за сутки на 8 мая. Всего жертв 1 723
15:07 08-05-2020
98 россиян умерли от COVID-19 за сутки на 8 мая. Всего жертв 1 723
10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам
15:04 08-05-2020
10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам
БердскФото дня: единицы горожан соблюдают масочный режим в пандемию COVID-19 Бердске
15:00 08-05-2020
Фото дня: единицы горожан соблюдают масочный режим в пандемию COVID-19 Бердске
ФБК Навального нашел одежду и украшения на 15 млн рублей у вице‑мэра Москвы Раковой
14:45 08-05-2020
ФБК Навального нашел одежду и украшения на 15 млн рублей у вице‑мэра Москвы Раковой
Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет
14:30 08-05-2020
Закрутила роман с пасынком блогерша из Краснодарского края. Мальчику было 7 лет
БердскРабота в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие 3
14:18 08-05-2020
Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие
БердскКогда и как поставят итоговые оценки за учебный год в школах Бердска?
14:15 08-05-2020
Когда и как поставят итоговые оценки за учебный год в школах Бердска?