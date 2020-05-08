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Штраф в 50 тыс. рублей грозит кондитерской «Крендель» за отсутствие антисептика для рук в Бердске

13:49 08.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рейд чиновников показал, что в кондитерской не было масок, журнала по уборке помещения. Организация будет привлечена к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ.

Штраф в 50 тыс. рублей грозит кондитерской Крендель за отсутствие антисептика для рук в Бердске
В кафе не оказалось сменных перчаток и дезсредства

Каждый день сотрудники горадминистрации Бердска совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводит проверки бердских предприятий на соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Бердска из-за коронавируса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7 мая чиновники обследовали супермаркет «Продсиб» на ул. Лелюха, 5, кондитерскаую «Крендель» на ул. Первомайской, 11 и парикмахерскую «Таис» на ул. Лелюха, 13. В кондитерской «Крендель» проверяющие не нашли дезсредства для уборки помещений, антисептиков для рук, запаса масок и одноразовых перчаток на смену, журнал уборки помещений.

— Как показало обследование, в супермаркете и в парикмахерской все требования были соблюдены. А в кондитерской отсутствовали маски, не было журнала по уборке помещения. В связи с чем данная организация будет привлечена к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ. Штрафные санкции по ней – от 50 тыс. рублей, — сообщил заместитель начальника управления экономического развития Бердска Евгений Абельганс сегодня, 8 мая.

Он попросил всех предпринимателей Бердска акцентировать внимание на соблюдении требований действующего законодательства.

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