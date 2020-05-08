Отказался от федеральных субсидия для поддержки бизнеса губернатор Травников

По словам полпреда, решить вопрос за счет регионального бюджета проще, так как не нужно ждать средств из федерального.

Губернатор принял решение, что сегодня это не актуально, и он сможет решить вопрос за счет бюджета области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отказался от федеральных субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом сообщил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на пресс-конференции в ТАСС.

«Деньги небольшие для докапитализации фондов, губернатор принял решение, что сегодня это не актуально, и он сможет решить вопрос за счет бюджета области», — сказал Меняйло.

По словам полпреда, решить вопрос за счет регионального бюджета проще, так как не нужно ждать средств из федерального.

Ранее Правительство РФ выделило регионам 2 млрд руб. субсидий на оказание поддержки малому и среднему бизнесу в условиях пандемии. Новосибирская область, единственная из регионов Сибири, не получила субсидии. Например, Томская область получила 22,9 млн руб., Омская — 20,8 млн руб., Иркутская — 23,1 млн руб. Кузбасс — 5,2 млн руб. Красноярский край — 8,8 млн руб.

Меняйло отметил, что сегодня состояние бюджетов регионов разное и Новосибирскую область нельзя сравнить, например, с Республикой Хакасия, где зафиксирован сильный дефицит.