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Режим самоизоляции после 11 мая не снимут в Новосибирской области. В Бердске тоже

14:12 08.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия. Продолжится масочный и перчаточный режим. Послабления на нынешнем этапе будут связаны только с производственными предприятиями

Режим самоизоляции после 11 мая не снимут в Новосибирской области. В Бердске тоже
Режим самоизоляции продолжается

В Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим говорить об отмене режима самоизоляции в регионе не приходится. Об этом 8 мая на пресс-конференции в ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«Снимать режим самоизоляции сейчас никто, конечно, не будет. По-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия. Продолжится масочный и перчаточный режим. Послабления на нынешнем этапе будут связаны только с производственными предприятиями», — сказал полномочный представитель.

Меняйло уточнил, что эпидемиологическая ситуация в регионах СФО — разная, поэтому в каждом субъекте решение о смягчении либо ужесточении мер будет приниматься индивидуально, сообщает ТАСС.

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