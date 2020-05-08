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Диагностировать COVID-19 начал «Биотехнопарк» в Новосибирской области

15:30 08.05.2020 Фото: precedent.tv
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Первоначально Биотехнопарк будет проводить анализ до 100 проб в день, постепенно количество проб будет увеличено. По планам — до 800 до конца мая

Диагностировать COVID 19 начал Биотехнопарк в Новосибирской области
Наличие вируса COVID-19 в пробах будет выявляться с помощью метода полимеразной цепной реакции

Первоначально Биотехнопарк будет проводить анализ до 100 проб в день, постепенно количество проб будет увеличено. По планам — до 800 до конца мая.

Пробы для исследования будут поступать из государственных медицинских учреждений Новосибирской области, а также из частных лабораторий.

До сих пор Биотехнопарк не занимался диагностикой острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19, необходимость включения этого направления в деятельность лабораторного комплекса вызвана пандемией коронавируса.

— Мы решили проводить диагностику COVID-19, поскольку понимаем, насколько важно сейчас проводить массовое и оперативное тестирование жителей нашего региона. Для этого было проведено дополнительное обучение специалистов, лаборатории доукомплектованы медицинской техникой, приобретен все необходимые защитные средства. Теперь Биотехнопарк полностью готов вести диагностику коронавирусной инфекции, — рассказал «Прецеденту» генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

Наличие вируса COVID-19 в пробах будет выявляться с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результат тестирования будет готов в течение суток после поступления пробы в Биотехнопарк.

Сейчас специалисты Биотехнопарка также готовятся к проведению тестирования на наличие антител к COVID-19.

Коронавирусную инфекцию за последние сутки выявили еще у 67 человек. По данным на 11 утра 7 мая, в регионе официально зарегистрировано 876 больных COVID-19. Из них — 42 ребенка.

К сегодняшнему дню из стационаров выписаны 240 пациентов с неподтвержденным диагнозом. Скончались 12 человек, заразившихся опасной инфекцией. Последней вчера умерла женщина 29 лет.

Источник: precedent.tv

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