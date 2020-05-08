Выходные в мае 2020 года: 9,10 и 11 мая в России и Бердске

Минтруд и утвердил календарь официальных выходных на майские праздники 2020 года. Россияне отдыхают 8 дней, а Владимир Путин объявил нерабочими днями перерыв между праздниками.

Первый период майских выходных продлится с 1 мая по 5 мая включительно

Как отдыхаем на выходные в мае 2020 года в России рассказал Минтруд и утвердил календарь официальных выходных на майские праздники 2020 года. Россияне отдыхают 8 дней, а Владимир Путин объявил нерабочими днями перерыв между праздниками. Подробности и удобная шпаргалка — в статье.

Официальные выходные в мае 2020 года

В мае в России отмечают два праздника: 1 мая – Праздник Весны и труда, 9 мая – День Победы (ст. 112 ТК РФ). Праздники продлятся 8 дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Связано это с тем, что Правительство утвердило перенос следующих выходных дней в 2020 году (постановление от 10.07.2019 № 875):

с субботы 4 января на понедельник 4 мая;

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Если вы трудитесь по пятидневке, в мае из 31 календарного дня у вас будет 14 выходных и праздничных дней и 17 рабочих дней.

Как работаем и отдыхаем в мае 2020 года с учетом нерабочих дней

Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. Причем нерабочими днями будут 6, 7 и 8 мая. Ведь период с 1 по 5 и с 9 по 11 и так выходные из-за праздников (указ Президента от 28.04.2020 № 294).

Обратите внимание, что для компаний и предпринимателей в эти дни будут действовать те же правила работы, которые были установлены на апрель (указ Президента от 02.04.2020 №239).

Период с 6 по 8 мая включительно сделали нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы. Но отдыхать будут не все компании. Клиники, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат свою работу. Кроме того, чиновники отметили, что работать будут ПФР, ФСС и ФФОМС, а также их территориальные органы. Ведь они должны обеспечивать выплату пенсий, социальных пособий, оплачивать медицинскую помощь. Режим работы других государственных и муниципальных служащих будут определять руководители соответствующих ведомств.

Нерабочие дни не относят к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому они не уменьшают норму рабочего времени и не нужно менять производственный календарь. Норму рабочего времени определяют в порядке, который установлен приказом Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н. На май 2020 года действуют прежние нормы рабочего времени 2020 года — 31 рабочий день при пятидневной рабочей неделе. Выплаты работникам считайте исходя из этих норм.

Работники, которые трудятся удаленно, по согласованию с работодателем имеют право работать удаленно в период действия указа. Это касается работодателей всех сфер деятельности, что Минтруд подтвердил в дополнениях к своим разъяснениям от 26.03.2020. Обмениваться документами с удаленными работниками можно по электронной почте.

Помимо сотрудников на удаленке, также не распространяется Указ о нерабочих днях на сотрудников:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций, а также организаций, которые обеспечивают непрерывность их производственно-технологической деятельности, и организаций социального обслуживания;

организаций торговли, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе производят такие товары, а также тех организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;

организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, которые выполняют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы или транспортное обслуживание населения.

Как вести себя на майских праздниках — рекомендации Роспотребнадзора

Праздник 1 мая

Официальный государственный праздник 1 мая – День труда, или Праздник Весны и Труда (112 ТК РФ). В 2020 году он выпал на пятницу. Но из-за переносов у работников будет больше времени для отдыха.

Первые майские праздники продлятся 4 дня – с 1 по 5 мая включительно. Первым рабочим днем должно было быть 6 число. Но Президент объявил дни между праздниками нерабочими.

Праздник 9 мая

9 Мая — второй праздник в мае 2020 года. В этот день отмечаем День Победы. С учетом переноса выходных дней праздники начнутся 9 мая и закончатся 11 мая. Всего 3 дня.

Дню Победы предшествуют нерабочие дни — с 6 по 8 мая включительно по новому Указу Президента № 294.

Календарь на май 2020 года с учетом праздников и нерабочих дней



Календарь на май 2020 года с учетом праздников и нерабочих дней

Источник: glavbukh.ru