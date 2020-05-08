98 россиян умерли от COVID-19 за сутки на 8 мая. Всего жертв 1 723

Пандемия коронавируса в России продолжается

Сегодня, 8 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 699 человек. Всего больных 187 859 россиянина. Всего в России поправились от болезни 26 608 человек. За последние сутки — 2 805 человек. Жертвами коронавируса стали 1 723 человек в Россию. За сутки на 8 мая от болезни скончались 98 человек в стране.