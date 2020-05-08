Сегодня, 8 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 699 человек. Всего больных 187 859 россиянина. Всего в России поправились от болезни 26 608 человек. За последние сутки — 2 805 человек. Жертвами коронавируса стали 1 723 человек в Россию. За сутки на 8 мая от болезни скончались 98 человек в стране.
98 россиян умерли от COVID-19 за сутки на 8 мая. Всего жертв 1 723
15:07 08.05.2020
За последние сутки вирусом заболели 10 699 человек.
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Смертей будет больше?
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