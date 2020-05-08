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Основную причину распространения коронавируса выявили ученые

16:45 08.05.2020 Фото: скриншот видео
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Согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.

Основную причину распространения коронавируса выявили ученые
COVID-19 шагает по миру

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Результаты их исследования публикует Daily Mail.
Так, согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.
«Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки», — уточняется в исследовании.

Кроме того, ученые считают, что именно ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста заболевших.
«Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников)», — заявили сотрудники университета, добавив, что это самое выгодное и правильное решение возникшей проблемы.
Ранее в апреле эксперт по городским стратегиям и управляющий директор компании Gensler London Яна Малкахи (Ian Mulcahey) заявил, что аэропорты сохранят ряд ограничений в работе после пандемии коронавируса. Предсказывая будущее воздушных гаваней, он отметил, что изменения в первую очередь коснутся прохождения проверок и системы безопасности, а также подачи еды и напитков.

Источник: news.rambler.ru

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Аноним, 08 мая 2020 17:11
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