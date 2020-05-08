Оставляешь чек на кассе? А зря! Тебя могут лишить денег с карты

Наличие свежих чеков — прямая провокация для кассиров сделать «возврат» денег

При покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потери средств как покупателя, так и магазина, где он приобретает товар, рассказал агентству «Прайм» председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

«Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка или, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств», — сказал он.

Это касается как денег самого покупателя, так и финансов торгового заведения, которое выдало чек. Схемы достаточно просты. Если оплата прошла наличными, то мошенник, подобрав чек, может, сняв защиту, вынести аналогичный товар, предъявив при необходимости фискальный документ на выходе. А на следующий день вернуть его и уже получить живые деньги.

«Поэтому, если в ваши планы не входит помогать воришкам, не передавайте чеки за сделанные покупки, даже если об этом попросит очень милая девушка или брутальный мужчина. Легенды у них разные: от оправдания расходов в командировке до формирования доказательственной базы, якобы при разводе», — советует он.

Помимо этого, наличие свежих чеков — прямая провокация для кассиров сделать «возврат» денег или вынести аналогичный товар. Такие действия пресекаются руководством магазина, но за всем персоналом, как правило, уследить не удается, поэтому в среднем потери от воровства составляют 1-2% от товарооборота.

В случае же оплаты картой, резко возрастает риск уже ваших потерь от небрежного обращения с чеком. Указанных в нем данных вполне хватает, чтобы найти ваш аккаунт в соцсетях, а в ворованных базах — номер телефона и адрес, и автомобиль.

«Дальше все зависит от изобретательности и криминальных талантов злоумышленников. Это может быть все: от электронного мошенничества от имени банка до банального грабежа вашей квартиры. Дай Бог, чтобы в ваше отсутствие. Так что от крупных покупок чеки стоит бережно хранить в течение отведенного для возврата товара времени, а от мелких надежно и безвозвратно утилизовать», — дает совет Соловьев.

Источник: 1prime.ru