Джигурда вызвал Емельяненко на бой по всем правилам бокса

Актёр и шоумен Никита Джигурда вызвал на ринг российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко после того, как тот высмеял его в соцсетях.

Александр Емельяненко пока не ответил на вызов

Джигурда подчеркнул, что его предложение не является хайпом, а сам он понимает, на что идёт.

— Это не хайп и не договорённость ради пиара. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! — сказал шоумен в ролике, опубликованном в инстаграме звезды.

Конфликт начался после того, как 59-летний Никита Джигурда бросил вызов 56-летнему телеведущему и журналисту Владимиру Соловьёву. Узнав об этом, Александр Емельяненко высмеял обе стороны конфликта, указав на их возраст, и отметил, что из них «песок посыпется».

Джигурда подчеркнул, что отдаёт себе отчёт и понимает, что бой будет неравным, однако отметил, что «чудеса случаются». При этом он напомнил, что является подготовленным бойцом и в прошлом победил кандидата в мастера спорта Самвела Мирзояна. Шоумен уточнил, что готов на бой по правилам бокса. Сам Емельяненко пока не давал ответа на вызов.

Ранее же этот боец смешанных единоборств заявил, что хочет бой с легендой мирового масштаба Майком Тайсоном, который недавно заявил о желании вернуться на ринг.

Источник: life