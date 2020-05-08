К отремонтированному за 265 тыс. рублей мемориалу Славы несут в масках цветы 8 мая жители Бердска

Возлагают цветы на мемориале Славы в Бердске

Накануне 75-летия Великой Победы завершен косметический ремонт мемориала Славы в Парке Победы. Перед праздником он заметно обновился и преобразился. Работы по ремонту мемориала осуществляло МКУ ЖКХ Бердска. По словам руководителя бригады по ремонту Юрия Шелухина, завершена побелка и покраска. 8 мая доделываются «последние штрихи». Все тщательно вымыто и убрано. Уже установлена звезда, скоро зажгут Вечный огонь.

Некоторые горожане приходят на мемориал Славы заранее. Екатерина Данилова возложила цветы в память о героях, отдавших все силы для Победы, подарившим нам мирное небо, благодаря которым мы можем трудиться, радоваться жизни.

Из-за коронавируса День Победы-2020 в Бердске пройдет без массовых событий. Но возложить цветы к Вечному огню на мемориале Славы может каждый в течение всего дня 9 мая. И выйти на балкон с портретом своего героя в 21.00 и спеть «День победы».

Отменили массовые выходы на церемонию возложения цветов, но разрешено приходить в индивидуальном порядке с соблюдением требований (маски, перчатки, дистанция между людьми не менее 1,5 метра).

Автор видео Елена Белоусова

