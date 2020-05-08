На 4-м месте по Сибири в рейтинге коронавируса Новосибирская область

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

В Новосибирской области прирост COVID-пациентов замедлился по сравнению с прошлой неделей. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю — со 2 по 8 мая. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», возросло в Новосибирской области в 1,8 раза к концу недели. Этот показатель выше, чем в СФО (1,6 раза) и в целом по России (те же 1,6 раза). В результате регион оказался на 4-м месте по Сибири. Отметим, что на прошлой неделе (с 24 апреля по 1 мая) показатель прироста составлял 2,5 раза. При этом сейчас Новосибирская область стремительно приближается к порогу 1000 заболевших. На сегодняшний день в регионе подтвержден диагноз у 949 жителей, 1 мая их было 526 человек. На первом и втором месте по приросту заболевших в Сибири — Омская и Иркутская области. * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)