2 года пандемии COVID-19 предсказал Институт Роберта Коха

Говоря о предполагаемой продолжительности пандемии смертельно опасного заболевания, Лотар Вилер заявил, что она будет прямо зависеть от того, как быстро изобретут вакцину.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли

Пандемии коронавируса COVID-19 прогнозируют еще два года, а распространяться заболевание будет волнами. С соответствующим заявлением выступил руководитель Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер.

Институт Роберта Коха представляет собой одну из ключевых научно-исследовательских структур Германии. Подчиняется учреждение немецкому Минздраву.

Говоря о предполагаемой продолжительности пандемии смертельно опасного заболевания, Лотар Вилер заявил, что она будет прямо зависеть от того, как быстро изобретут вакцину. Кроме того, специалист указал и на другой фактор – важно, сколько людей в мире переболеют коронавирусом и, следовательно, приобретут к нему иммунитет.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли, но, каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Пандемии COVID-19 предсказали два года – прогнозы Института Роберта Коха

В минувший вторник специалисты RKI объявили о повышении уровня угрозы коронавируса для Германии – он был «умеренным», а стал «высоким». Численность инфицированных в стране продолжает стремительно расти.

16 марта 2020 года правительство Германии объявило о введении частичного запрета на пересечение границ с Австрией, Францией, Данией, Люксембургом и Швейцарией. Исключение власть ФРГ сделала лишь для грузового и легкового автотранспорта местных жителей, которые работают в соседних странах.

«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем. И это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», — подчеркнул Лотар Вилер.

Глава Института Роберта Коха уточнил, что чрезвычайно полезным будет сейчас вакцина либо иная «интервенция» в пандемию.

«Чем раньше изобретут вакцину, тем раньше можно будет успешно ограничить пандемию, — пояснил специалист. — Но даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы. Это будет связано с ее количеством».

Пандемия коронавируса

В конце минувшего года правительство КНР проинформировало мировую общественность о том, что в стране вспыхнула пневмония неизвестного медикам происхождения. Первые случаи заболевания зафиксировали в населенном пункте Ухань, расположенном в китайской провинции Хубэй.

Предварительно было установлено, что возбудитель болезни – новый коронавирус 2019-nCoV. Впоследствии эксперты дали ему другое название – SARS-CoV-2.

11 марта Всемирная Организация Здравоохранения официально объявила коронавирус COVID-19 пандемией – на тот момент заразились уже 118 тысяч граждан из 114 стран.

По состоянию на вечер 7 мая численность подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Российской Федерации превышала 177,1 тысячи человек. Всего за сутки эта цифра рекордно выросла — 11 231 случай.

Жертвами COVID-19 стали в нашей стране уже 1 625 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: Пронедра