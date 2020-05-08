Зал «Крокус Экспо» арендуют под госпиталь за 110 млн рублей для больных коронавирусом в Москве

«Крокус Экспо» – это многофункциональная бизнес-арена

Стоимость аренды зала «Крокус Экспо», который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел ход работ по перепрофилированию помещения «Крокус Экспо» в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, поручив завершить работы и начать прием пациентов к 12 мая. В больнице будет располагаться более одной тысячи коек, в том числе 120 реанимационных. Стационар полностью герметизирован, инфекционные палаты будут рассчитаны максимум на четырех человек, в них будут установлены функциональные кровати, телевизоры, индивидуальные тумбочки. На каждые две палаты предусмотрен санузел с душевой, умывальником и кулером.

«Что касаемо условий, на которых мы предоставили помещение под стационар, хотел бы отметить, что обычная стоимость аренды одного зала «Крокус Экспо» на месяц составляет 178 миллионов рублей. Под стационар же мы предоставляем помещение за 110 миллионов рублей на два месяца – это май и июнь, с возможностью дальнейшей пролонгации», — сказал Агаларов.

Он добавил, что в договорённостях фактически речь идет об оплате коммунальных услуг.

«Какие-то значительные арендные платежи, те, которые мы обычно выставляем экспонентам, в этот контракт не заложены. Мы исходили из государственных расценок на аренду площадей из расчета 26 тысяч рублей за квадратный метр в год», — добавил собеседник агентства.

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат: выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом».

Источник: realty.ria.ru