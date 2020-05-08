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Требует заблокировать статью про «утечку» коронавируса из «Вектора» прокурор Новосибирска

17:24 08.05.2020 Фото: pixabay.com
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В соцсети «ВКонтакте» найдена статья под названием «Сплетни вокруг ФБУН ГНЦ «Вектор». В публикации идет речь о том, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории «Вектор», поскольку именно там производилось биологическое оружие.

Требует заблокировать статью про утечку коронавируса из Вектора прокурор Новосибирска
Прокуратура борется с фейками

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой области выявлена недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений.
Так, в социальной сети «ВКонтакте» найдена статья под названием «Сплетни вокруг ФБУН ГНЦ «Вектор». В публикации идет речь о том, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории «Вектор», поскольку именно там производилось биологическое оружие. 16 сентября 2019 г. произошел взрыв и утечка вируса, который преднамеренно с целью сокрытия масштабной катастрофы был занесен в г. Ухань Китая.

Автор также указывает, что число жертв от коронавируса в г. Новосибирске составляет 250-300 человек, высказывает сомнения по поводу официальной статистики, поскольку все смертельные случаи были якобы списаны на пневмонию и ОРЗ.

Вместе с тем, согласно информации генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Р. Максютова от 10.04.2020 г., летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ. На 5 этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Кроме того, по официальным данным регионального министерства здравоохранения, в области от коронавируса умерло 4 человека.

По материалам прокуратуры Новосибирской области Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованиями принять меры по ограничению доступа к указанной публикации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Источник: Прокуратура НСО

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От редакции

Фейк?

Аноним, 08 мая 2020 17:33
Надо такие статьи писать в форме фантастических рассказов.
Неужели у прокуратуры хватит ума всю фантастику блокировать, как РПЦ пыталась Пушкина запретить с его попом - толоконным лбом.

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