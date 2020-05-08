Безопасной сдачу ЕГЭ в августе-сентябре назвал глава Минздрава

«На июнь точно ориентироваться нельзя», — сказал Михаил Мурашко. Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня. В Бердске школьники учатся до конца мая, кроме 10-классников.

Мурашко: ЕГЭ будет безопасно провести в лучшем случае в августе — сентябре

Безопасное проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавируса в России может стать возможным не ранее августа. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — сказал министр.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил депутатам отдельно обсудить вопрос проведения ЕГЭ в 2020 году с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. «Мы в ближайшее время можем Сергея Сергеевича пригласить на подобный диалог, поговорить, потому что тема на самом деле актуальная», — заявил Неверов, подчеркнув, что многих родителей беспокоит вопрос сроков проведения экзамена.

Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские школьники учатся до конца мая и, скорее всего, дистанционно. Только 10-классникам учебный год продлили до 5 июня, так как не справятся с программой.