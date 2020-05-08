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Little Big записал новый клип на песню Hypnodancer. За пару часов 200 тыс. просмотров. Смотрите и вы

18:20 08.05.2020 Фото: Скриншот видео
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Не исключено, что скоро в Сети появится очередной танцевальный флешмоб. Это первая работа группы после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение.

Little Big записал новый клип на песню Hypnodancer. За пару часов 200 тыс. просмотров. Смотрите и вы
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer

Популярная рейв-группа из Петербурга Little Big опубликовала видеоклип на новую песню Hypnodancer.

В ролике фронтмен группы Ильич вместе с остальными участниками Little Big грабит несколько казино необычным способом — «гипнотанцем».

Пока он завораживающе танцует на покерном столе, другие участники банды забирают деньги и спокойно уходят.

Однако случайно выясняется, что у преступников есть танцующие конкуренты.

В клипе, помимо самих Little Big, снялись также музыканты из рок-группы The Hatters, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие артисты. Всего за пару часов видео Hypnodancer набрало около 200 тысяч просмотров и более 47 тысяч лайков.

Отметим, что Hypnodancer — это первая работа Little Big после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение. Группа была в числе главных претендентов на победу, но из-за коронавируса песенный конкурс отменили.

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От редакции

Как вам творчество группы?

Raven, 08 мая 2020 19:06
Что то нравится, что то нет. Этот клип не зашел
Аноним, 08 мая 2020 19:10
оригиналы! Талантливо.
Аноним, 08 мая 2020 19:12
А мурку про коронавирус смогут спеть?
"если задницу каждый день показывать по телевизору то через полгода у нее будут брать интервью" ©
Аноним, 08 мая 2020 19:13
Как всегда бомба! LB рвёт русскую попсу как тузик грелку

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