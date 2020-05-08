Little Big записал новый клип на песню Hypnodancer. За пару часов 200 тыс. просмотров. Смотрите и вы

Популярная рейв-группа из Петербурга Little Big опубликовала видеоклип на новую песню Hypnodancer.
В ролике фронтмен группы Ильич вместе с остальными участниками Little Big грабит несколько казино необычным способом — «гипнотанцем».
Пока он завораживающе танцует на покерном столе, другие участники банды забирают деньги и спокойно уходят.
В клипе, помимо самих Little Big, снялись также музыканты из рок-группы The Hatters, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие артисты. Всего за пару часов видео Hypnodancer набрало около 200 тысяч просмотров и более 47 тысяч лайков.
Отметим, что Hypnodancer — это первая работа Little Big после хита Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение. Группа была в числе главных претендентов на победу, но из-за коронавируса песенный конкурс отменили.
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