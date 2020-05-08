Онлайн некролог: Кто умер с 23.04 по 07.05.2020 в Бердске

Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

Турсукова Г.В. 09.04.27 — 23.04.20

Лысенко А.С. 28.09.32 — 24.04.20



25.04.47 — 23.04.20. 12.02.31 — 23.04.2022.12.29 — 24.04.2006.05.35 — 26.04.2010.01.44 — 25.04.202.01.53 — 25.04.2004.06.58 — 24.04.2027.01.42 — 26.04.2002.01.27 — 26.04.2027.10.52 — 25.04.2004.02.38 — 27.04.2024.06.53 — 28.04.2030.06.72 — 29.04.2028.09.33 — 29.04.2017.03.29 — 29.04.2003.02.90 — 27.04.2024.06.53 — 28.04.2030.06.72 — 29.04.2012.11.80 — 30.04.2015.02.38 — 29.04.2020.01.52 — 01.05.2017.12.66 — 02.05.2001.11.28 — 02.05.2005.09.52 — 03.05.2015.11.39 — 03.05.2003.08.39 —19.12.29 — 06.05.2005.07.49 — 29.04.2025.02.40 — 05.05.2020.08.47 — 06.05.2024.02.40 — 04.04.2017.01.57 — 07.05.2008.07.36 — 07.05.2004.07.72 — 30.04.20

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com