Дезинфицируют хлоркой Новосибирск волонтеры и спасатели. Попала на видео обработка столицы Сибири

20 студентов НГПУ и Сибирского госуниверситета водного транспорта решили внести свой вклад в благополучие региона и стабилизации ситуации с коронавирусом, приняв участие в специобработке центральных улиц города.

Добровольцы присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасателям и властям оказывают содействие волонтёры по дезинфекции территорий Новосибирска

Добровольцы присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасателям и властям оказывают содействие волонтёры по дезинфекции территорий Новосибирска

По решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова ежедневно проводятся мероприятия по дезинфекции площадей, улиц, других мест массового посещения людей. Такие меры необходимы для стабилизации эпидемиологической обстановки региона и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Работы по специальной обработке проводятся силами специалистов мэрии и МЧС России с соблюдением всех санитарных норм. Впервые помощь в масштабных мероприятиях приняли студенты-волонтёры.

Двадцать студентов Новосибирского государственного педагогического университета и Сибирского государственного университета водного транспорта решили внести свой вклад в благополучие региона и стабилизации эпидемиологической ситуации, приняв участие в специальной обработке центральных улиц Новосибирска. Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области обеспечили студентов средствами индивидуальной защиты и комплектами спецобработки. Общая группировка специалистов чрезвычайного ведомства и волонтёров составила около 70 человек

«Мы не могли оставаться безучастными и решили помочь населению в скорейшей стабилизации сложившейся ситуации. В нашем спасательном отряде 70 процентов девушек, но никто не боится проводить такие необычные и довольно сложные работы. Используем ранцевые огнетушители, объёмом двадцать литров. Тяжёлые, но всё на благо жителей и нашего общего здоровья», — поделился командир студенческого отряда «SALUS» Дмитрий Винник.

Состав хлоросодержащего раствора, которым проводится обрабатка, утверждён Роспотребнадзором, является безвредным для людей и животных, при этом позволяет эффективно бороться с вирусными инфекциями и микробами.

«Подобная работа с участием волонтёров будет продолжаться на постоянной основе. С начала апреля дорожные службы и специалисты ЖКХ при помощи поливомоечных машин проводят дезинфекцию улиц, остановок, станций метрополитена, территорий перед торговыми центрами, жилыми домами, административными зданиями и другими социально значимыми объектами. Помощь правительству в спецобработке наиболее сложных объектов оказывают спасатели МЧС России по заявке мэрии», — рассказал заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Ишелев.

Сотрудники МЧС России при помощи специальной техники и оборудования ежедневно обрабатывают медицинские учреждения, привокзальные площади железнодорожных, автобусных и речного вокзалов, помещения следственного изолятора, таможенного управления, других ведомств и объектов с массовым пребыванием людей. Так, например военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России для этого используют мобильный комплекс специальной обработки.

Общими усилиями в Новосибирске уже продезинфицировано более двух тысяч объектов площадью в сотни тысяч квадратных метров, а площадь территорий в разы больше.

Кроме того, в пожарно-спасательных частях и других административных зданиях МЧС России также организована обработка служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта, регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Специалистами медико-психологического обеспечения осуществляется контроль заступающего на дежурство и службу личного состава на контрольно-пропускных пунктах, у каждого сотрудника производится измерение температуры и контроль состояния здоровья.