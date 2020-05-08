Клевета: Фейк о заражении коронавирусом работников завода в Уссурийске СК довел до суда

Рабочий предприятия разместил в Сети недостоверную информацию о заболевших инфекцией. Уголовное дело о клевете направлено в суд.

СК расследует дела о фейках в связи с коронавирусом

В Приморском крае завершено расследование первого уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Уссурийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).

По данным следствия, 13 марта 2020 года местный житель, работающий на заводе в городе Уссурийске, разместил в сети Интернет видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города Уссурийска Приморского края.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.