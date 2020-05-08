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Погибает COVID-19 при +30 градусов, а в трупах сохраняется несколько дней

19:14 08.05.2020 Фото: pexels.com
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Разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

Погибает COVID 19 при +30 градусов, а в трупах сохраняется несколько дней
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Погибает COVID 19 при +30 градусов, а в трупах сохраняется несколько дней

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Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

В ведомстве также отметили, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции многоквартирных домов или кондиционеры нельзя.

Авторы сообщения призывают не допускать «прямых тактильных контактов» на похоронах с телом умершего инфицированного человека, так как коронавирус может сохраняться в тканях несколько дней.

Пандемии COVID-19 подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.

В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.

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От редакции

Лето спасет всех от коронавируса?

Аноним, 08 мая 2020 19:39
Да неужели? То есть попадания в организм человека (+36 градусов) можно вообще не опасаться? Совсем что-ли население за дураков считают в Роспотребпозоре?
Аноним, 08 мая 2020 19:46
Шмотки теперь будем стирать не на 60°, а на 90°?

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