Погибает COVID-19 при +30 градусов, а в трупах сохраняется несколько дней

Разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

Там уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. А полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

В ведомстве также отметили, что заразиться COVID-19 через систему вентиляции многоквартирных домов или кондиционеры нельзя.

Авторы сообщения призывают не допускать «прямых тактильных контактов» на похоронах с телом умершего инфицированного человека, так как коронавирус может сохраняться в тканях несколько дней.

Пандемии COVID-19 подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.

В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.