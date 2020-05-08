Раздавали георгиевские ленточки в магазинах «Продсиб» в Бердске накануне Дня Победы

Благотворительную акцию провели волонтёры городского отдела по делам молодёжи.
Благотворительную акцию провели волонтёры городского отдела по делам молодёжи.
— Это федеральная акция памяти под названием «Георгиевская лента», — объяснил сайту «Свидетель» молодой человек в защитной маске и перчатках с ящичком на груди, наполненным атрибутами предстоящего праздника. – Мы приглашаем жителей Бердска принять в ней участие.
Одновременно с вручением георгиевских ленточек волонтёры предлагают бердчанам поучаствовать и в акции «Флаг России», суть которой, по словам юноши, раздающего триколоры, в том, чтобы люди смогли повесить флаги либо на балконе, либо украсить окна своих квартир.
По словам юноши, держать предпобедную вахту им поручено с 15 до 16 часов. Далее они передадут символы Победы кассирам, которые раздадут их желающим покупателям.
Акция прошла в супермаркетах «Продсиб» в ГУМе и на Красной Сибири, 130а 8 мая. Как убедился «Свидетель», при неукоснительном соблюдении волонтёрами всех эпидемиологических правил и масочного режима.