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Жуткое видео: рядом с трупами лежат зараженные CОVID-19 в переполненной больнице Индии

19:58 08.05.2020 Фото: Скриншот с видео
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По словам сотрудников госпиталя, родственники отказываются забирать тела погибших. Поэтому они лежат завернутые в черные мешки прямо по соседству с пациентами. Количество выявленных больных коронавирусом в Индии превысило 50 тыс. человек.

Жуткое видео: рядом с трупами лежат зараженные CОVID 19 в переполненной больнице Индии
Появилось жуткое видео из больницы, где заражённые CoViD-19 лежат рядом с трупами

В соцсетях стал вирусным жуткий ролик, снятый, согласно сообщениям, в больнице Lokmanya Tilak в Мумбае, Индия. На его кадрах можно увидеть большую больничную палату с пациентами, которые проходят лечение от CoViD-19, пишет Zee News. А рядом с заболевшими на койках лежат завёрнутые в мешки для трупов тела погибших от уханьского вируса.

Видео в том числе поделился член заксобрания штата Махараштра Нитеш Рэйн, который написал в «Твиттере» гневный комментарий: «Пациенты спят рядом с трупами! Как такое можно было допустить… Позор!» После вызванного резонанса власти начали расследование инцидента. А руководство госпиталя отметило, что проблемы действительно есть: зачастую родственники отказываются забирать тела погибших от CoViD-19.

Количество выявленных заражённых в Индии превысило 50 тысяч человек. Режим изоляции в стране продлён до 17 мая.

Ранее медработники показали, как больницы переполнены трупами во время пандемии в США — многие больницы оказались не готовы к такому исходу.

Видео © Twitter / NiteshNRane

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От редакции

Бояться заразиться от трупов?

Аноним, 08 мая 2020 20:11
Для Индии с ее спокойным отношением к мертвым - это нормальное дело. Все выглядит вполне обыденно и совершенно никого не пугает. Пугаемся мы, русские. Мы боимся смерти и стремимся в царствие небесное. А индусам проще: жил, умер, реинкарнировался в новом теле и все пошло по новому кругу. Не переживайте за них.
Аноним, 08 мая 2020 20:22
А в российских больницах ролики запрещено снимать.
Поэтому у нас такого безобразия нет, не было и никогда не будет.

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