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Рекордное снижение ставки до 4,5% допускает Банк России

20:09 08.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки, анонсировала Эльвира Набиуллина. Такого резкого снижения на было с 2015 года. При этом инфляция на конец года может составить 3,8–4,8%.

Рекордное снижение ставки до 4,5% допускает Банк России
Эльвира Набиуллина допустила снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.

Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 2015 года регулятор ни разу не снижал ее сразу на 1 п.п. и в последнее время предпочитал шаги по 0,25–0,5 п.п.

«Я допускаю, что, если ситуация будет развиваться, как сейчас, вариант снижения на 100 б.п. также будет рассматриваться — безусловно, в числе других альтернатив. Принимая решение, мы, как всегда, будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики, инфляции. И в том числе будем оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к бОльшим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов выданы и получены по фиксированным ставкам», — заявила глава Банка России.

ЦБ рассматривал снижение ставки на 1% и на последнем заседании в апреле, рассказала Набиуллина, передает РБК.

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п., до минимальных с 2014 года 5,5%. «Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть», — объяснял регулятор. Набиуллина говорила, что ЦБ видит потенциал снижения ставки на 1 п.п., то есть до 4,5%, но не уточняла, что это может произойти уже на следующем заседании.

При этом инфляция на конец года может составить 3,8–4,8% в годовом выражении, говорится в последнем докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. «Дезинфляционное влияние слабого спроса уже в этом году компенсирует эффект временных проинфляционных факторов — ослабления рубля и наблюдавшегося повышенного спроса на отдельные товары», — отмечал регулятор. Отвечая на вопрос о том, может ли ключевая ставка опуститься ниже инфляции, председатель Банка России сказала, что траектория ставки будет определяться с учетом того, что инфляция должна находиться вблизи 4%.

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От редакции

Российские банки снизят ставки?

Аноним, 08 мая 2020 20:15
Воистину Эльвира -повелительница Центробанка!

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