Стояло в 10-километровой пробке Бердское шоссе вечером 8 мая. Ринулись жители из Новосибирска на майские праздники

На 9 мая синоптики обещали хорошую погоду. Однако в регионе и Бердске продолжает действовать режим самоизоляции — выходить из дома можно только с определенной целью и обязательно в маске.

Пробки на выезде из города собрались в пятницу вечером в Новосибирске

Пробка на Бердском шоссе растянулась почти на 10 километров вечером 8 мая, показал Яндекс. Видимо, в пятницу новосибирцы решили покинуть город, чтобы отметить праздник вне дома — на даче, на природе, в гостях. Доехать до Бердска из Новосибирска крайне сложно.

Заторы образовались также на дамбе Новосибирской ГЭС, на Гусинобродском и Колыванском шоссе. Вероятно, повлияло и то, что в связи с коронавирусом отменили все праздничные мероприятия.

На 9 мая, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», синоптики обещали хорошую погоду. Однако в регионе и Бердске продолжает действовать режим самоизоляции — выходить из дома можно только с определенной целью и обязательно в маске.